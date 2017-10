TV 2: Nyland vokter målet mot Nord-Irland, Søderlund og Sørloth blir spisspar

sport

Tysklandsproffen har kun spilt én kamp under Lagerbäck. Den kom i privatlandskampen mot Sverige (1-1) i juni. Hvis vi skal tro TV 2 vokter Nyland søndag det norske målet for annen gang det siste året.

Kampen blir i så fall hans første (og siste) i den pågående VM-kvalifiseringen. Rune A. Jarstein har stått i mål i alle de ni første kvalkampene.

Ifølge TV 2 kommer i tillegg Tore Reginiussen inn for Gustav Valsvik på stopperplass, mens Martin Linnes blir erstattet med kaptein Stefan Johansen på midtbanen. I Joshua Kings skadefravær kommer Alexander Søderlund inn og blir spissmakker med Alexander Sørloth.

Dette er laget TV 2 mener å vite stiller mot Nord-Irland på Ullevaal stadion:

Målvakt: Ørjan H. Nyland.

Forsvar: Jonas Svensson, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen og Birger Meling.

Midtbane: Mohamed Elyounoussi, Sander Berge, Markus Henriksen og Stefan Johansen.

Angrep: Alexander Søderlund og Alexander Sørloth.

Norge har ikke noe annet enn æren å spille for søndag kveld. Nordirene har sikret seg 2.-plassen i gruppen bak Tyskland, men er på poengjakt for å forsikre seg om at laget ikke ender opp som kvalifiseringens dårligste toer.

(©NTB)