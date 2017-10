Bayern håper på frisk omstart med Heynckes

sport

72-åringen er hentet inn i et forsøk på å snu trenden München-klubben havnet i under Carlo Ancelotti tidligere i høst. Verken i serien eller mesterligaen har sesongstarten vært god nok for en klubb som har som ambisjon å kjempe i toppen både nasjonalt og ute i Europa.

I Heynckes får Bayern-ledelsen en trener som kjenner klubben godt. Han har trent laget i tre perioder tidligere.

– Sammen er vi kommet til enighet om at Jupp er den beste løsningen, sa klubbpresident Uli Hoeness på mandagens pressekonferanse.

– Jupp er en som kjenner FC Bayern inn og ut. Jeg tror at han, med all sin erfaring, er rett mann for jobben, supplerte styreleder Karl-Heinz Rummenigge.

Uviss framtid

Heynckes ble historisk da han ledet Bayern til tre titler i 2013-sesongen; triumf i både serie, cup og mesterliga. Siden har han ikke jobbet innen fotballen.

– Jeg har mye å takke Bayern for. De hjalp meg til å starte min trenerkarriere. Det er en av grunnene for at jeg tok jobben, sier Heynckes selv.

Han understreker at han ikke planlegger å være lenge i jobben. Samtidig slår Rummenigge fast at det ikke kommer en avgjørelse rundt hans eventuelle arvtaker i løpet av 2017.

Har planen klar

Lørdag tar Heynckes for alvor fatt på trenergjerningen i Bayern for fjerde gang. Da tar klubben imot Freiburg til bundesligakamp.

– Til tross for denne vanskelige fasen er jeg trygg på at laget raskt vil vise seg fra en annen side. Jobben min er å forme et lag som kan snu trenden. Jeg har en klar plan for det, og jeg vet hvordan jeg skal håndtere situasjonen, sier han selvsikkert.

