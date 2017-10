Fikk baseball i ansiktet – saksøker Chicago Cubs

sport

John Loos (60) skriver i sitt søksmål at han var til stede på Wrigley Park Stadium og så Chicago Cubs spille mot Pittsburgh Pirates 29. august da han fikk ballen i ansiktet, skriver nyhetsbyrået AP som siterer The Chicago Sun Times.

Hendelsen har ført til at mannen ble blind på venstre øye, og han har nå gått til søksmål mot klubben og Major League Baseball.

– Fans er blodet til MLB-klubbene og ingenting bør være viktigere enn deres sikkerhet, sa Loos til pressen mandag.

Advokaten til Loos, Colin Dunn, opplyser at 60-åringen ønsker mist 50.000 dollar (cirka 400.000 kroner) i erstatning.

Klubben har ikke ønsket å kommentere søksmålet, men Dunn opplyser at det virker som Chicago Cubs ønsker å gjøre det rette.

– Jeg tror de bryr seg om sine fans, sa advokaten.

Søksmålet føyer seg inn i rekken av hendelsen der fans har blitt truffet av feilslag, som igjen har ført til diskusjoner om flere sikkerhetsnett på stadionene.

I september ble en to år gammel jente truffet av en ball i over 165 km/t på Yankee Stadium i New York. Jenta satt på fanget til sin bestefar da ballen kom susende. Hun knakk nesen og fikk skader i ansiktet og øye – og ble liggende fem dager på sykehus.

I et radiointervju sa Cubs-president Crane Kenney nylig at klubben nå vil sette opp ytterligere sikkerhetsnett rundt banen.

