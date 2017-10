Island klare for fotball-VM

sport

Island er i ekstase etter at de mandag kvalifiserte seg til nasjonens aller første verdensmesterskap i fotball. Fredag tok de en imponerende 3-0-seier borte mot Tyrkia, og dermed kunne de på egen hånd bli gruppevinnere med seier mot Kosovo mandag. Og det var nettopp det de gjorde.

Gylfi Sigurdsson og Jóhann Berg Gudmundsson satte inn hvert sitt mål i Reykjavik og fikk stemningen til å gå i taket på Laugardalsvöllur i den islandske hovedstaden. Målene sender Island til sitt aller første VM i fotball.

Island, som sjarmerte et helt fotball-Europa i fjorårets EM, får nå muligheten til å sjarmere resten av verden. I EM slo Island blant annet England og spilte uavgjort mot Portugal før det ble bråstopp i 2-5 kampen mot Frankrike. Det var før øvrig avskjedskampen til den nåværende norske landslagstrener Lars Lagerbäck.

Neste sommer venter nye stormakter på Sigurdsson, Gudmundsson, Árnason og resten av son`ene i Russland.

Nervøst

På Reykjavik startet Island nervøst og klarte ikke feste skikkelig grep om kampen i første omgang. Samtidig forvarte Kosovo seg bra og dro ned tempoet når de hadde ballen.

Da det så ut som første omgang skulle dabbe ut målløs utnyttet Gylfi Sigurdsson en tabbe i Kosovo-forsvaret fem minutter før pause. Ballen ble taklet til Everton-spilleren, som etter en flott vending plutselig var alene med keeper. Sikker som banken plasserte han ballen over keeper og stemningen eksploderte på tribunen.

Kosovo startet annen omgang litt friskere, men Island presset på for sitt andre mål. Samtidig scoret Kroatia i sin kamp mot Ukraina, noe som ville ført Island ned på andreplass i gruppe I dersom Kosovo utlignet.

Men da Gudmundsson satte inn 2-0 drøye 20 minutter før slutt kunne de mest ivrige på Sagaøya begynne å booke hotell i Russland.

Kroatia til omspill

Kroatia økte kort tid etter til 2-0 og så da ut til å ha sikret seg omspill. Det ble sluttresultatet i Kiev, og dermed sikret de seg andreplassen i gruppa, noe som betyr at de må ut i omspill for å komme til VM. Også på Reykjavik endte det 2-0, mens Finland og Tyrkia spilte uavgjort 2-2 i den tredje kampen.

Etter at gruppe I var ferdigspilt var det klart at Island var gruppevinnere med 22 poeng. Kroatia ble nummer to med 20 poeng, to færre enn Island. Hvem kroatene møter i omspill blir ikke trukket før 17. oktober.

Ukraina (17 poeng), Tyrkia (17 poeng), Finland (8 poeng) og Kosovo (1 poeng) fulgte på de neste plassene.

