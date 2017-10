Langrenn: Ulvang varsler endringer i mesterskapsprogrammet

sport

– Det er absolutt sannsynlig at det blir endringer i mesterskapsprogrammet i langrenn. Det kan bli vedtatt på kongressen i mai, sier lederen for FIS' langrennskomité, Vegard Ulvang til NRK.

Under FIS sitt høstmøte i helgen ble terminlisten for kommende sesong bestemt og den er for sesongen 2018/19 nærmest klarlagt.

Det ble også en del diskusjoner etter at FIS' renndirektør Pierre Mignery oppfordret nasjonene til å gi sin mening om konkurranseprogrammet med tanke på mulige endringer i VM og OL.

Ifølge Ulvang kom det fram at man vil droppe 30/15 km fellesstart med skibytte (skiathlon) og isteden innføre 30/15 km jaktstart med utgangspunkt i resultatlisten fra 15/10 km intervallstart.

Man vil også at det bare skal være en stilart i sprint og den skal være i fri teknikk. Lagsprinten vil man gjøre ha med en utøver av hvert kjønn.

Lederen i FIS' langrennskomité understreker at dette foreløpig er tanker og ikke konkrete forslag som er behandlet. Det skjer først til kongressen i Hellas i mai.

Der tror Ulvang at det kan blir endringer som kan bli gjeldende fra Seefeld-VM i 2019.

– Vi har hatt det samme mesterskapsprogrammet siden Oberstdorf-VM i 2005, så det kan være på tide å tilpasse oss. Vi må være så attraktive som mulig, sier Ulvang, som ikke selv vil ta standpunkt til forslagene.

(©NTB)