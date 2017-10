Ronaldo med igjen fra start mot Sveits

sport

Ifølge Portugals landslagssjef Fernando Santos så var Ronaldo innbytter fordi han følte at stjernen ikke var 100 prosent frisk til å spille. Han sa også at han ikke ville risikere noen unødvendige skader ettersom kampen i La Vella gikk på kunstgress.

Portugal er foran den siste gruppespillskampen mot Sveits tre poeng bak, men med seier vil de regjerende europamesterne ta seg forbi og sikret seg en plass i VM-sluttspillet i Russland til sommeren. Med uavgjort eller tap er laget allerede sikret playoff i november.

– Vi møter et lag som har vært upåklagelige i kvalifiseringen så langt, men vi må sette en stopper for det, sa Santos under mandagens pressekonferanse på Estádio da Luz.

– Vi vet det blir vanskelig. Vi må gjøre mål, men samtidig ikke bli for uorganiserte, sa Santos.

Sveits kan i likhet med Tyskland gå gjennom VM-kvalifiseringen uten poengtap. Laget har så langt vunnet ni av ni kamper inkludert 2-0-seiren over Portugal i hjemmekampen.

Likevel risikerer man et scenario hvor to av verdens beste spillere, argentineren Lionel Messi og Ronaldo, ikke blir kvalifiserer til VM-sluttspillet.

(©NTB)