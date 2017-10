«Moi» om VM uten Messi: – Klart det ville vært et stort tap

sport

Argentinerne er hardt presset når de tirsdag møter tradisjonelt hjemmesterke Ecuador i tynnlufta i Quito. Kampen er den siste i den søramerikanske VM-kvalifiseringen, og det er reell fare for at Messi må se neste års VM fra TV-sofaen.

Før siste runde ligger tabellsekser Argentina ett poeng bak firer Colombia, som besitter den siste plassen som gir direkte avansement til sluttspillet i Russland. Femteplassen gir omspill mot New Zealand.

«Moi» mener det vil være synd hvis Messi ikke får sjansen til å kjempe om en etterlengtet VM-tittel.

– Det er klart det ville vært et stort tap. Samtidig må man jo gjøre seg fortjent til en VM-plass. Hvis de ikke kommer seg dit, betyr det at et annet lag har gjort det bedre. Men med tanke på at Argentina var i finalen sist, og alle stjernene de har, vil det være et stort tap, sier Basel-proffen til NTB.

Scoringsvegring

Argentina har kun vunnet 6 av 17 kvalifiseringskamper etter VM-finalen i 2014, der det ble et knepent 0-1-tap for Tyskland etter ekstraomganger.

– For meg er Messi ganske klart verdens beste spiller, og i mesterskap vil man gjerne se de beste spillerne. Det er flere gode spillere på det argentinske laget, så de har utvilsomt et potensial de ikke helt har fått ut, mener landslagsbacken Jonas Svensson.

Messi har vunnet alt på klubbnivå med Barcelona, men titlene med Argentina har uteblitt (hvis vi ser bort fra OL-gullet i 2008). Mellom 2014 og 2016 ble det tre strake finaletap (én i VM, to i Copa America).

Det argentinske landslaget har på papiret en offensiv slagkraft som burde gi bra med mål, men mye har mye gått på tverke de siste årene.

Til tross for et stjernegalleri med navn som Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi, Sergio Agüero (for tiden ute med skade) og Angel Di Maria, står Argentina med fattige 16 mål i VM-kvalifiseringen.

«Alltid» med

Messi og co. kommer til Ecuador uten seier på sine fire siste kvalkamper. Forrige uke ble Argentina holdt til 0-0 hjemme mot Peru, som i øyeblikket er nummer fem på tabellen.

– Jeg har en god kompis som spiller på Peru, så jeg håper jo at han skal komme seg til VM. Det er klart at man mister noen stjerner hvis Argentina ikke er med, men det viser igjen at det er en tøff kvalik å komme seg gjennom, sier Malmö-profilen Jo Inge Berget til NTB.

Argentina ble verdensmester i 1978 og 1986. Det er 47 år siden sist det gikk et VM uten argentinsk deltakelse.

Kvalifiseringen i Sør-Amerika er uhyggelig jevn bak VM-klare Brasil. Der er en rekke ulike scenarioer som kan slå til tirsdag. Med seier over allerede utslåtte Ecuador er Argentina sikret minst femteplass og omspill uavhengig av øvrige resultater.

Skulle Chile samtidig avgi poeng borte mot Brasil, eller Peru og Colombia spille uavgjort, går argentinerne direkte til VM.

Tirsdagens kamper: Brasil–Chile, Ecuador–Argentina, Paraguay–Venezuela, Peru–Colombia, Uruguay–Bolivia.

Stillingen før siste runde: 1) Brasil 38 (38-11), 2) Uruguay 28 (28-18), 3) Chile 26 (26-24), 4) Colombia 26 (20-18), 5) Peru 25 (26-25), 6) Argentina 25 (16-15), 7) Paraguay 24 (19-24), 8) Ecuador 20 (25-26), 9) Bolivia 14 (14-34), 10) Venezuela 9 (18-35).

(©NTB)