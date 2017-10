Cahill-dobbel slukket VM-håpet for Syrias fotballhelter

sport

Etter 1-1 i første kamp i Malaysia var det knyttet stor spenning til om Syria kunne klare en sensasjonell seier på bortegress i Sydney.

VM-håpet ble skikkelig tent da Omar al-Somah sendte den krigsherjede nasjonen i føringen etter bare fem minutter.

Det skulle bare ta sju minutter før veteranen Cahill sørget for balanse i regnskapet. Han satte ballen i mål på innlegg fra Mathew Leckie.

Etter en målrik åpning ventet halvannen time med spenning på arenaen i Sydney. Syria måtte klare seg med ti mann etter at Mahmoud al-Mawa ble utvist tidlig i første ekstraomgang. Og i starten av den andre kom scoringen som sørget for at Australia fortsatt har håp om å nå neste års VM i Russland.

Igjen var Cahill frampå for australierne, denne gang med hodet på et innlegg fra Robbie Kruse.

Mens Syria skuffet må innse at VM-kvalifiseringen er over, kan Australia forberede seg på omspill mot laget som havner på fjerdeplass i CONCACAF-kvalifiseringen (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia). Det blir etter alt å dømme Panama eller Honduras.

(©NTB)