Portugal til VM etter skjebnekamp mot Sveits

Sveits sto med ni seirer av like mange mulige i gruppe B før bortemøtet med Portugal, men trengte likevel minst ett poeng for å bli gruppevinner. Portugal på sin side var avhengig av seier for å snappe VM-billetten fra Sveits.

Da lagene møttes i kvalifiseringens første kamp i Basel, vant Sveits 2-0. Denne gangen var det Portugal som vant med samme sifre.

Johan Djourou satte ballen i eget mål fem minutter før pause. Den tidligere Arsenal-spillerens selvmål ble den eneste nettkjenningen i første omgang.

André Silva fastsatte resultatet til 2-0 i annen omgang, og Portugal sikret seg direkteplass til neste års fotball-VM i Russland. Sveits må ut i omspill, og dermed er det ikke sikkert at det holdt å vinne ni av ti kamper i VM-kvalifiseringen.

Ungarn og Færøyene gjorde opp om tredjeplassen. Her vant Ungarn 1-0, og Færøyene endte dermed som nummer fire i gruppa. I den tredje kampen vant Latvia 4-0 mot Andorra.

