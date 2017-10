Sverige og Danmark kan møtes i VM-omspill

sport

Når alle ni VM-kvalifiseringsgruppene tirsdag var ferdigspilt, ble det klart hvem av gruppetoerne som er seedet. De fire seedede lagene trekkes mot de useedede lagene, en trekning som finner sted 17. oktober.

Danmark er seedet sammen med Italia, Kroatia og Sveits, mens Sverige, Nord Irland, Irland og Hellas er lagene som er useedet.

Lagene møtes over to kamper, hjemme og borte, og sammenlagtvinnerne er klar for VM i Russland i 2018. Kampene spilles i perioden 9. til 14. november.

Slovakia ble den svakeste gruppetoeren i gruppespillet, noe som betyr at VM-toget har gått for denne gang.

