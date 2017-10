Sesongens tredje Rangers-tap for Zucca

sport

St. Louis gikk i føringen allerede etter 15 sekunder ved svenske Carl Gunnarsson. Hans landsmann Mika Zibanejad sørget for sitt femte målpoeng for sesongen da han utlignet like etter. Brayden Schenn sørget for ny ledelse. Den beholdt Blues til det gjensto få minutter. Jaden Schwartz sikret seieren med sin 3-1-scoring like før slutt.

Til tross for 34-24 i antall skudd på mål maktet ikke Zuccarello og co. å ta sin andre strake seier for sesongen. Etter fire kamper står New York-laget med tre tap og én seier. Blues tok sin fjerde strake seier.

Selv om Rangers' poengfangst til nå har vært svak, har Zuccarello startet sesongen bra. 30-åringen satte personlig rekord med fire målpoeng i sesongens andre kamp da Rangers tapte 5-8 for Toronto Maple Leafs.

Andreas Martinsen var ikke med da hans Chicago Blackhawks gjestet nordmannens tidligere klubb Montreal Canadiens. Blackhawks vant kampen 3-1.

