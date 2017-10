Hattrick for Bennett i Tyrkia

sport

En bakke med rundt ti kilometer igjen av torsdagens 3. etappe over 128,6 kilometer gjorde at enkelte spurtere fikk trøbbel, men Bennett fra Bora-laget holdt stand og kom seg over stigningen i god stil.

Inn mot oppløpet fikk iren god hjelp av lagkameratene og var godt plassert. På de siste meterne skled han fra de andre og vant igjen, som på de første etappene.

Den belgiske Trek-rytteren Edward Theuns kom nærmest. Theuns har plasseringene 3-2-2 på de tre første etappene.

Vegard Stake Laengen kom inn som nummer 95, drøye sju minutter bak vinneren. UAE-rytterens lagkamerat Simone Consonni ble nummer tre på etappen.

I sammendraget leder Bennett med 14 sekunder på Theuns. Consonni er på 3.-plass.

(©NTB)