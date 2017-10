Kristoffersen med bønn til løypesetterne

sport

Til årets sesong stiller Kristoffersen og kollegene i alpinsirkuset med nye storslalåmski som følge av en regelendring fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). Endringen er i stor grad en reversering av et grep som ble tatt i 2011.

Da besluttet FIS at storslalåmkjørerne skulle bruke lengre ski for å redusere farten og dermed faren for skader.

Når kommende vinters verdenscupsesong innledes i Sölden i slutten av denne måneden, er Henrik Kristoffersen & co. tilbake på en kortere skitype med mer innsving. Det gjør det blant annet lettere å svinge mellom portene.

Norges fremste tekniker er spent på hvordan det vil slå ut i praksis. Han tror mye er opp til dem som stikker løypene.

– Ja, jeg tror det kommer til å bli veldig bestemt av løypesettingen. Hvis de ikke endrer den (fra forrige sesong), tror jeg det blir på kanten til farlig. Setter de løypene med fornuft, kommer det til å gå bra, sier han til NTB.

Teknisk

– Handler det om avstand mellom portene?

– Det handler om avstand mellom portene og hvor mye sving det er. Setter de løypene på samme måte som forrige sesong, tror jeg det kommer til å gå ekstremt fort. De nye skiene svinger fortere, og får du høyere fart med kortere sving, gir det mer kraft og mer moment. Da er det lettere at det napper mer i både knær og rygg, sier Kristoffersen.

Han er med andre ord redd for økt skaderisiko ved endringene som nå er innført.

– Du vil ha mer sving og mindre fart fra løypesetterne?

– Ja, storslalåm er tross alt en teknisk gren, så la oss holde det teknisk.

– Det er en fordel for deg også?

– Ja, det er nok det. Super-G og utfor kan ta seg av hastighetene, så skal vi ta oss av det tekniske, smiler romerikingen.

De samme vil dominere

Kjetil Jansrud har antydet at skiendringene i storslalåm vil være fordelaktig for fartskjørerne. Overgangen fra super-G til storslalåm vil bli redusert.

Kristoffersen tror samtidig ikke at resultatlistene vil se merkbart annerledes ut denne vinteren sammenlignet med tidligere.

– Når det gjelder hvem som kjører fort, er det litt sånn at de som kjører fort i dag også kjører fort i morgen. De samme vil nok være i toppen. Sånn var det også da vi endret ski sist, til den typen som nå er den gamle, sier han.

Det første møtet med storslalåmløypene i verdenscupen kommer under de tradisjonsrike åpningsrennene i Sölden i slutten av måneden. Kristoffersen er spent på hva som venter der.

– Jeg kommer forhåpentligvis til å være forberedt på alt, smiler han.

(©NTB)