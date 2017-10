Myrhols lag mistet stor ledelse og tapte

sport

Dermed åpnet laget døren for Elverum, som med hjemmeseier over Velenje søndag vil være ett av fire lag med 6 poeng i gruppe C.

Med profiler som Myrhol, Anders Eggert og Kasper Søndergaard dominerte Skjern første omgang og gikk til pause med 13-9-ledelse. Forspranget økte til seks mål, men så stoppet det opp.

Anført av nimålsscorer Gábor Császár tok hjemmelaget seg inn i kampen og avgjorde den etter en spennende avslutning. Søndergaard misset i et siste forsøk på å få med seg ett poeng.

Myrhol scoret fire mål. Markus Olsson var Skjerns toppscorer med seks.

Seier for Reinkind

I torsdagens andre mesterligakamp scoret Harald Reinkind to mål da Rhein-Neckar Löwen slo Zagreb 31-24 og overtok ledelsen i gruppe A.

Hendrik Pekeler var toppscorer for "løvene" med åtte mål. Gruppe A og B i mennenes mesterliga rommer de antatt beste lagene og sender hele 14 lag til åttedelsfinale i turneringen. De to beste i gruppe C og D skal spille utslagskamper om de to siste plassene.

(©NTB)