Norge videre i curling-VM etter drama

Begge lag var tvunget til å vinne kampen for å gå til cupspillet, og det så stygt ut for Norge da Sveits "stjal" ett poeng i 6. omgang og tok ledelsen 4.3. Norge utlignet i 8. og siste omgang, men dermed fikk sveitserne sistestein i forlengningen.

Der spilte de norske best, og da Sveits misbrukte sin fordel sto Norge igjen med to poeng som betydde kvartfinaleplass.

– Jeg er ekstatisk. Det var en flott kamp, sa skip Ingvild Skaga til arrangørens nettsted.

– Spillet vårt har vært litt opp og ned, og vi visste at vi måtte vinne i dag. Det var intenst, sa hun og roste Wilhelm Næss for en perfekt stein som tvang sveitsernes skip Yannick Schwaller til å prøve på noe som viste seg å være for vanskelig.

Norge vant gruppen med fem seirer og to tap og får med seg Tsjekkia og Israel til cupspillet. Åttedelsfinalene spilles fredag, og Norge møter England.

På det norske laget spiller Eirin Mesloe, Martin Sesaker, skip Ingvild Skaga og Wilhelm Næss.

