Ny ishockeyseier for et presset Vålerenga

Andreas Stene, Axel Eidstedt og Thomas Olsen sørget for at VIF ledet 3-0 etter 1. periode. Petter Grønstad reduserte i starten av 3. periode, men Fabian Gunnarsson og Martin Laumann Ylven la på til 4-1 og 5-1.

Vålerenga var klart best i Furuset Forum og vant skuddstatistikken hele 38-12. Med seieren klatret Vålerenga forbi Manglerud Star og har nå to lag bak seg. Samtidig er det bare to poeng opp til Lørenskog på 5.-plass.

Seieren var Vålerengas annen i ordinær tid på 11 kamper.

Tabelljumbo Kongsvinger tok overraskende ledelsen 1-0 over Frisk Asker med scoring av Trevor Fleurent og holdt den til første pause, men serielederen snudde til 4-1-seier på borteis. Gary Nunn scoret to av målene og hadde assist på de to andre. TJ Foster og Mikkel Christiansen scoret også.

Stjernen vant 3-1 hjemme over Manglerud Star etter to sene scoringer og holdt seg poenget foran Vålerenga. Mathias Månsson scoret alle målene for Stjernen.

Michael Stenersen nettet for bortelaget, som hadde 1-1 til det gjensto 1.34 minutter i Fredrikstad.

