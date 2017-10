Scholes aktuell som Oldham-manager

sport

Flere engelske medier skriver at 42-åringen er høyaktuell for å ta over jobben etter John Sheridan, som ble fjernet i forrige måned etter en rekke svake resultater.

Scholes er oppvokst i Salford ikke langt fra Oldham, og han har vært Oldham-supporter hele sitt liv. Han har ikke hatt noen fulltidsjobb som trener eller manager tidligere. Derimot eier han den lokale klubben Salford City sammen med tidligere lagkamerater i Manchester United.

Scholes ga seg som fotballspiller i 2013 etter å ha vunnet blant annet elleve Premier League-titler, to Champions League-titler og tre FA-cuptrofeer med United.

Det er den tidligere Oldham-spilleren Richie Wellens som nå har manageransvaret i klubben på midlertidig basis. Oldham har løftet seg noe etter å ha tapt sesongens fem første kamper, og laget er nå over nedrykksplassene på nivå tre i engelsk fotball.

Også den tidligere midtbanestjernen Clarence Seedorf fra Nederland var i samtaler med Oldham, men han skal nå være ute av dansen.

(©NTB)