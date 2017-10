FIFA skal etterforske PSG-eieren etter korrupsjonsanklager

sport

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) bekreftet fredag at det er iverksatt en innledende etterforskning av al-Khelaifi. Den qatarske fotballtoppen er mistenkt for lovbrudd i forbindelse med tildelingen av medierettighetene for fotball-VM til visse nasjoner.

Påtalemyndigheten i Sveits mistenker at beIN Media Group, som styres av al-Khelaifi, betalte bestikkelser til tidligere FIFA-generalsekretær Jerome Valcke for å sikre seg lukrative VM-rettigheter.

Valcke avviste fredag fullstendig at han har latt seg bestikke av al-Khelaifi.

– De sier at Nasser har gitt meg penger i bytte for fordelaktig behandling ved rettighetskjøp, men jeg har ikke fått noe som helst fra ham, sier Valcke til den franske avisen L'Equipe.

– Det har aldri vært noen utveksling mellom Nasser og meg. Aldri.

Fredag ettermiddag opplyste italiensk politi derimot at al-Khelaifi hadde stilt en luksusvilla på Sardinia til Valckes rådighet. Villaen ble gjennomsøkt av politiet torsdag.

Ifølge franskmannens advokat ble det betalt husleie da Valcke benyttet seg av den luksuriøse boligen.

Valcke ble tatt inn til avhør i Genève da han var i Sveits i forbindelse med en høring i Idrettens voldgiftsrett. Påtalemyndigheten sa at han har status som mistenkt.

Fri mann

Valckes advokat understreket etter avhøret at hans klient benekter å ha gjort noe galt.

– Han forlot bygningen som en fri mann. Han er ikke underlagt noen restriksjoner, og det er ikke betalt noen form for kausjon, sa Stephane Ceccaldi i en uttalelse.

Den tredje mistenkte i saken er en ikke navngitt forretningsmann som ifølge påtalemyndigheten arbeider i rettighetsbransjen.

Saken har vært under etterforskning siden mars, men ble kjent da Valcke ble tatt inn til avhør torsdag. Samme dag ble det på oppdrag fra sveitsiske myndigheter aksjonert mot lokaler i flere land, deriblant beIN Media Groups kontor i Paris. Det er al-Khelaifis selskap.

Bevis

Sveitsiske myndigheter mener å ha bevis for at Valcke tok imot urettmessige fordeler fra forretningsmannen i forbindelse med salg av medierettigheter til flere VM, og at det også var ulovlige kontakter med al-Khelaifi i forbindelse med rettighetssalg.

I likhet med Valcke har også beIN i en uttalelse benektet at det har skjedd noe ulovlig.

Valcke fikk i januar sparken som FIFA-generalsekretær. Han hadde vært suspendert siden september i fjor, da han ble beskyldt for å ha vært involvert i svartebørssalg av VM-billetter.

Han er utestengt fra fotballen i ti år, en straff han har bedt Idrettens voldgiftsrett om å oppheve.

