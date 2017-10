Pochettino stempler Guardiola som «respektløs»

sport

Kane står med elleve mål på sine seks siste kamper for Tottenham i Premier League og mesterligaen. 24-åringen scoret nylig også begge vinnermålene i Englands 1-0-seirer mot Slovenia og Litauen.

Under landslagspausen kom Guardiola med denne noe spydige uttalelsen: – Vi har igjen sett at Harry Kane-laget scorer to-tre mål hver dag.

Pochettino følte behov for å slå tilbake under fredagens pressekonferanse foran Tottenhams hjemmemøte med Bournemouth.

– Jeg lot meg ikke prege av det han sa, men realiteten er at uttalelsen for mange var respektløs. Det er vanskelig å forstå hvorfor han sier noe slikt. Lionel Messi var en stor del av den enorme suksessen han hadde i Barcelona. Jeg sa aldri at det var et «Messi-lag». Jeg sa alltid at det var Barcelona eller laget til Pep Guardiola.

Forventer mer

– Jeg mener alle fortjener å bli verdsatt og sett som en del av et lags suksess. Jeg tror det var mange som følte at de ordene var respektløse, sa Pochettino.

Tottenham-manageren tror Guardiola lot seg rive med etter at Manchester City slo tittelforsvarer Chelsea etter en imponerende oppvisning på Stamford Bridge rett før landslagsavbrekket.

– Når man er høyt oppe etter en fantastisk seier mot Chelsea, kan han slite med å være en gentleman. Jeg mener det var en trist uttalelse å komme med. Som manager må du kunne heve deg over slikt snakk. Jeg respekterer at han har en mening, men det er likevel trist og ikke bra for fotballen det han sa.

Fem poeng

Pochettino har ikke snakket med Guardiola etter City-managerens Kane-utspill.

– Nei, selvsagt ikke. Han har ikke ringt meg ennå. Kanskje han gjør det etter denne pressekonferansen? Jeg vil sikkert svare.

Tottenham ligger fem poeng bak Manchester City på tabelltoppen etter sju Premier League-runder.

