Stamkos tilbake med scoring for Tampa Bay

Canadiske Stamkos satte 3-1-målet i et overtallsspill kort ut i midtperioden. Det var hans 112. overtallsmål for klubben og han tangerte klubbrekorden. Etter fem målgivende pasninger ble det endelig scoring for måltjuven i årets sesong.

Det var 15. november i fjor hans sist gjorde mål. Det var også hans siste kampen før han måtte under kniven for å ordne på en ødelagt menisk.

Andreas Martinsen har ennå ikke fått sjansen i Chicago Blackhawks. Chicago-laget gikk på et 2-5-tap for Minnesota Wild.

Florida Panthers ødela St. Louis Blues seiersrekke og påførte laget sesongens første tap. 38 år gamle Roberto Luogno var med på å vinne sin 454. kamp (delt fjerdeplass på den statistikken) etter å ha reddet 37 skudd i 5-2-seieren.

Etter at San Jose Sharks slo Buffalo Sabres med 3-2 torsdag så har nå samtlige lag tatt poeng i årets sesong.

