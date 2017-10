Valcke: – Har aldri fått noe fra al-Khelaifi

sport

– De sier at Nasser har gitt meg penger i bytte for fordelaktig behandling ved rettighetskjøp, men jeg har ikke fått noe som helst fra ham, sier Valcke til den franske avisen L'Equipe.

– Det har aldri vært noen utveksling mellom Nasser og meg. Aldri.

Sveitsisk påtalemyndighet meldte torsdag at Valcke, al-Khelaifi og en tredje person er under etterforskning mistenkt for korrupsjon i forbindelse med salg av medierettigheter til fotball-VM.

Valcke ble tatt inn til avhør i Genève da han var i Sveits i forbindelse med en høring i Idrettens voldgiftsrett. Påtalemyndigheten sa at han har status som mistenkt.

Fri mann

Valckes advokat understreket etter avhøret at hans klient benekter å ha gjort noe galt.

– Han forlot bygningen som en fri mann. Han er ikke underlagt noen restriksjoner, og det er ikke betalt noen form for kausjon, sa Stephane Ceccaldi i en uttalelse.

Den tredje mistenkte i saken er en ikke navngitt forretningsmann som ifølge påtalemyndigheten arbeider i rettighetsbransjen.

Saken har vært under etterforskning siden mars, men ble kjent da Valcke ble tatt inn til avhør torsdag. Samme dag ble det på oppdrag fra sveitsiske myndigheter aksjonert mot lokaler i flere land, deriblant beIN Media Groups kontor i Paris. Det er al-Khelaifis selskap.

Bevis

Sveitsiske myndigheter mener å ha bevis for at Valcke tok imot urettmessige fordeler fra forretningsmannen i forbindelse med salg av medierettigheter til flere VM, og at det også var ulovlige kontakter med al-Khelaifi i forbindelse med rettighetssalg.

I likhet med Valcke har også beIN i en uttalelse benektet at det har skjedd noe ulovlig.

Valcke fikk i januar sparken som FIFA-generalsekretær. Han hadde vært suspendert siden september i fjor, da han ble beskyldt for å ha vært involvert i svartebørssalg av VM-billetter.

Han er utestengt fra fotballen i ti år, en straff han har bedt Idrettens voldgiftsrett om å oppheve.

