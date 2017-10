Dalglish: – Gi Klopp tid

sport

Dalglish er overbevist om at Klopp vil lede Liverpool til suksess, dersom tyskeren får tid til å bygge et lag slik Ferguson fikk da han startet i United.

– Jeg tror de han den perfekte mannen for klubben, sier Dalglish.

Til Sky Sport sier skotten at han mener Liverpool har gjort nok til å vinne samtlige kamper de har spilt denne sesongen.

– Hvis spillerne tror på det selv, kan de snu trenden. Ingenting ville vært bedre enn å starte med det lørdag.

Ikke gjort over natta

Dalglish påpeker at Sir Alex Ferguson brukte et par sesonger på å gjøre Manchester United til en stormakt i fotballen.

– Han gjorde det aldri på 80-tallet. Klubben ga han litt tid, og det er de nok nå glade for at de gjorde, sier Liverpool-legenden, som også poengterer at ingenting er gjort over natta innen fotballen.

– Hvis man kjøper godt og bruker pengene fornuftig, kan du konkurrere. Det er ikke alltid man kan gjøre det i løpet av ett overgangsvindu, det kan ta fire eller fem. Det tok Ferguson lang tid i United, så jeg forstår ikke utålmodigheten som råder andre steder.

Ventetid

Alex Ferguson var manager i Manchester United fra 1986 til 2013, og skotten vant i løpet av sin tid ligatittelen hele 13 ganger med klubben.

Liverpool, som sist vant ligaen i 1990, ligger sju poeng bak Manchester United før lørdagens storkamp mellom klubbene.

