Federers snuoperasjon ga drømmefinale i Shanghai

For første gang denne uken gikk Federer tapende ut av et sett i den kinesiske storbyen. I de to påfølgende settene var derimot sveitseren tilbake i sitt ess. Han vant til slutt semifinalen med sifrene 3-6, 6-3, 6-3.

Dermed er det søndag duket for nok en drømmefinale mellom verdensener Nadal og toer Federer. Sistnevnte har vunnet de fire siste møtene de to imellom, tre av dem denne sesongen.

Tidligere lørdag tok Nadal seg til sin tiende finale i 2017 ved å slå ut Marin Cilic etter en jevnspilt semifinale. Spanjolen vant med settsifrene 7-5, 7-6 (7-3).

Tiebreak

Cilic kan først og fremst takke seg selv for at han ikke vant det første settet. Tre ganger hadde kroaten muligheten til å bryte Nadal på stillingen 5-4. Det klarte han ikke, og det skulle koste ham dyrt.

I stedet brøt Nadal. Det ga spanjolen muligheten til å serve hjem settet, og han lot ikke den gå fra seg. Verdensenere syntes å ha seieren i lommen da han brøt til 5-4 i annet sett, men rotet bort en matchball. Cilic brøt tilbake med en imponerende retur og tvang fram tiebreak.

Gjevt

I tiebreaket var Nadal sterkest og vant med 7-3.

– Hvordan jeg vant, spiller ingen rolle. Vi er på det høyeste nivået i sporten, og det er ingen som vinner enkelt, sa Nadal etter kampen.

– Hvis man ønsker å gå for seier i de viktigste turneringene får man vanskelige kamper. Og det var en vanskelig kamp i dag, sa den finaleklare spanjolen.

Shanghai Masters er blant de gjeveste turneringene på ATP-touren.

(©NTB)