Holmlund blant folk for første gang etter fjorårets skrekkfall 

Sammen med den svenske skidronningen Charlotte Kalla var 29-åringen med på å innvie Alnö skiklubbs anlegg for funksjonshemmede.

– Anna, du er en fighter. Kampgløden du har vist etter ulykken gir oss et nytt perspektiv på livet. Din vilje og innstilling gjør et sterkt inntrykk på meg. La din glød bli en inspirasjon for oss alle. Man kan ikke ta noen ting for gitt, og livet blir hva man gjør det til. Både i mot- og medgang, sa Kalla i sin innvielsestale.

Det er snart ti måneder siden Holmlund falt stygt på trening i Italia. Hun var lenge bevisstløs etter ulykken, og en stund var det uklart om hun ville våkne igjen.

Siden hun kviknet til fra koma i mai, har Holmlund blitt stadig bedre. Fortsatt trenger hun mye hjelp i hverdagen. Nylig sa hun til Dagens Nyheter at målet er å kunne gå igjen på julaften.

For å hjelpe Holmlund skal hennes familie og skivenner senere i måneden starte en aksjon for å samle inn penger.

– Vi prøver å samle så mange skivenner som mulig for å hjelpe Anna, sier sportssjef Joar Båtelson i det svenske skicrosslandslaget.

– Det handler ikke bare om å hjelpe Anna i dag, men også med tanke på de neste 20, 30 og 40 årene. Pengene skal gjøre at hun får bedre livskvalitet, sier Tommy Winter, som i dag jobber som svensk alpinsjef.

Både Sverige skiforbund og Det internasjonale skiforbundet (FIS) har sagt at de vil delta i innsamlingen.

