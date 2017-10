Klepp legger press på Stabæk i medaljekampen

sport

Etter lørdagens trepoenger er Klepp kun ett poeng bak Stabæk på bronseplass. Bærum-laget har én kamp mindre spilt, men møter tabelltoer Avaldsnes og serieleder LSK i de to neste kampene.

Tameka Butt og Hanne Krogstad scoret målene for Klepp i lørdagens kamp mot Medkila. Tabelljumboen har fire poeng opp til Grand Bodø på plassen over med to serierunder igjen.

Trondheims-Ørn og Vålerenga spilte 2-2 i hovedstaden lørdag. Gunhildur Jonsdottir sendte Vålerenga i ledelsen etter 16 minutter, før Elen Medhus utlignet for Trondheims-Ørn etter 28 minutter.

Camilla Kur Larsen ga hjemmelaget ledelsen igjen i det 32. minutt, men Julie Adserø sikret 2-2 og poeng for trønderne i andre omgang.

LSK kan for øvrig legge all tvil til side og sikre seg nok et seriegull mot tre poeng mot Kolbotn søndag.

(©NTB)