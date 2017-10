Maktdemonstrasjon ga City luke på tabelltoppen

sport

– Vi er veldig fornøyd med prestasjonen. Det var en lagseier. Vi spiller god fotball denne sesongen, noe jeg tror fansen gleder seg over. Fortsetter vi å trene bra, så vil resultatene gå vår vei, sa City-spiss Gabriel Jesus etter kampen, ifølge BBC.

Resultatet gjør at City troner alene på toppen i Premier League, to poeng foran tabelltoer Manchester United. De lyseblå har også best målforskjell.

City-manager Guardiola hadde god grunn til å smile etter bare 27 minutters spill mot Stoke. Da sto det nemlig 3-0. Gabriel Jesus, Raheem Sterling og David Silva scoret vertenes mål. Tidligere Molde-spiller Mame Biram Diouf reduserte for Stoke like før hvilen, men det ble kun et trøstemål.

Lekestue

Etter hvilen reduserte gjestene igjen, denne gangen via et selvmål av Kyle Walker, men City scoret like godt fire mål til før matchen var over. Gabriel Jesus, Fernandinho, Leroy Sané og Bernardo Silva fikk alle nettsus etter pause. Dermed endte det med en knallsterk femmålsseier.

City spilte ball i hatt med Mark Hughes og co. i åpningen i Manchester. Leroy Sané fikk en alle tiders mulighet til å gjøre 1-0 etter få minutter, men vingens avslutning fra kort hold gikk langt over. I det 17. minutt sto det uansett 1-0 til de lyseblå. En formsterk Kevin De Bruyne spilte ballen ut til Walker, og høyrebacken la videre inn til Jesus. Spissen satte sikkert inn 1-0.

2-0 kom også etter fint kombinasjonsspill. De Bruyne spilte Sané gjennom, før vingen fant Sterling inne i boksen. Engelskmannen plasserte kontrollert inn 2-0. Det neste målet kom på lignende vis. Sané fant Sterling, Sterling fant Silva, og den spanske teknikeren fikk kranglet inn hjemmelagets tredje for dagen.

Målkalas

Diouf reduserte via den omskolerte City-backen Fabian Delph, og Stoke fikk nytt håp da Diouf kranglet inn 2-3 via Walker i starten av 2. omgang. Begge reduseringsmålene kom mot spillets gang, uten at Stoke brydde seg om det.

Men håpet ble raskt pulverisert av vertene. I det 55. minutt snappet De Bruyne ballen på høyresiden, førte den framover i banen og slo inn til Jesus. Spissen satte ballen opp i nettaket til 4-2.

Fem minutter senere sørget Fernandinho for 5-2 med en perle fra distanse. Ballen suste inn i nettmaskene. Leroy Sané og Bernardo Silva sørget for at hjemmefansen kunne gå hjem med sju mål i beltet. David Silva fikk en god mulighet til å øke til 8-2 på tampen, men spanjolens forsøk fra 15 meter curlet like utenfor.

Lørdagens kamp viser at Guardiola og co. i høyeste grad er i favorittsjiktet til å vinne tittelen denne sesongen. City kan vise til imponerende 29 mål etter åtte runder. Samtidig har laget kun sluppet inn fire.

Stoke står med åtte poeng så langt.

