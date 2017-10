Rangers med nok et tap

sport

Rangers’ Kevin Hayes sto for det første målet da de gjestet Blue Jackets i Columbus i Ohio fredag. Men etter at hjemmelagets Seth Jones, Artem Panarin og Lukas Sedlak banket inn hvert sitt mål i løpet av andre og tredje periode, endte det med sesongens fjerde tap for New York-laget.

Selv om Rangers' poengfangst til nå har vært svak, har norske Zuccarello startet sesongen bra. 30-åringen satte personlig rekord med fire målpoeng i sesongens andre kamp da Rangers tapte 5–8 for Toronto Maple Leafs.

Zuccarello fikk drøye 20 minutter på isen under fredagens kamp.

Rangers blir dermed liggende sist i Metropolitan-serien med sine to poeng.

