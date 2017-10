Sjarapova til finale i Tianjin Open

sport

Sjarapova feide Shuai av banen på en time og atten minutter, og vant semifinalen settsifrene 6-3, 6-1.

Dette blir Sjarapovas første finale på WTA-touren etter at dopingutestengelsen var over i april. Forrige finale for den russiske stjernen var i Italian Open i mai 2015.

30-åringen med fem Grand Slam-titler er for tiden ranket som nummer 86 på WTA-rankingen. Hun var utestengt i 15 måneder på grunn av bruk av det forbudte stoffet meldonium før hun gjorde comeback.

I finalen møter Aryna Sabalenka fra Hviterussland, ranket som nummer 102. Sabalenka vant 6-1, 6-3 i sin semifinale mot Sara Errani fra Italia.

