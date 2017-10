United klamret seg til 0-0 på Anfield

sport

José Mourinho har opp gjennom årene fått et rykte på seg å være svært defensiv på bortebane mot sine nærmeste rivaler. Lørdag gjorde ikke laget hans noe for å endre på det.

United, som har pøst inn mål tidligere i sesongen, var lite interessert i å stå for underholdningen på Anfield. Gjestene fra Manchester nøyde seg med å forsvare seg og satse på at et par kontringer ville gjøre susen.

Etter matchen nektet Liverpool-manager Jürgen Klopp å kritisere Mourinhos kampplan, men klarte ikke helt å dy seg.

– I Liverpool kan du i alle fall ikke spille på den måten, men det er OK for Manchester United, sa tyskeren.

Etter en småtraurig åpning kom Liverpool til en enorm dobbeltmulighet ti minutter før pause. Fra fem meter styrte Emre Can ballen mot mål, men ble nektet scoring av en eminent David de Gea. United-målvakten sto fram med en utrolig beinparade.

Mohamed Salah fikk sjansen da returballen trillet hans vei, men den egyptiske kantspilleren skjøt like utenfor. Klopp kunne nesten ikke tro det han så.

Stikk til ekspertene

Liverpool-manageren har i hele høst fortvilt seg over forspilte sjanser. Merseyside-klubben skaper mye offensivt helg etter helg, men Klopps utvalgte sliter med å være kliniske nok.

Etter pause skrudde hjemmelaget opp tempoet enda et hakk. Manchester United ble nektet kontringsrom og ble stadig spilt lavere i banen. For gjestene ble det en evig forsvarskamp.

I det 56. minutt måtte Klopp igjen rive seg i håret. Etter et flott angrep løp Can seg fri i boksen og hamret Georginio Wijnaldums innlegg over mål.

Liverpool-kjøret roet seg etter hvert ned, og dermed fikk United bedre kontroll og trygget inn 0-0. Tilsvarende kamp endte med samme resultat også forrige sesong.

– Så vi hadde ett skudd på mål? Det er enklere for deg og ekspertene å snakke om det, men det er vanskelig å gjøre noe fra sidelinjen. Liverpools midtbane var veldig sterk. Jeg hadde ingen mulighet til å føre kampen i en annen retning, så derfor var dette et positivt poeng, sa Mourinho til BBC og fortsatte:

– I annen omgang var Nemanja Matic sliten, men jeg hadde ingen alternativer på benken. Jeg prøvde med byttene å gjøre oss mer dynamiske offensivt, men realiteten er at vi mistet kraft, energi og kontroll på midtbanen.

Dalglish-hyllest

Manchester United er ubeseiret på sine sju siste ligakamper mot Liverpool. På Anfield har laget kun tapt én av sine sju siste Premier League-oppgjør mot erkerivalen.

Med det ene poenget er United fortsatt ubeseiret. Mourinhos mannskap står med 20 poeng etter åtte runder. Liverpool burde ha vunnet for å nærme seg toppen. Etter lørdagens resultat er Klopps menn fortsatt sju poeng bak United.

Før kampstart ble Liverpool-legenden Kenny Dalglish hedret av sine egne da Anfields ene langside ble omdømt til «The Kenny Dalglish Stand». Mens tribunene var omkranset av mosaikk i kjente Liverpool-farger, takket skotten for hyllesten med å ta en rask tur utpå gressteppet.

Dalglish hadde sin storhetstid med Liverpool på 1980-tallet. 66-åringen vant åtte ligamesterskap, tre europacuptitler og to FA-cuptitler som spiller og deretter manager.

(©NTB)