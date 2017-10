Federer tok Nadals skalp i Shanghai

sport

– Vi trodde kanskje ikke at vi skulle ha et år med så mye suksess, i alle fall trodde ikke jeg på det. Det var en glede å spille mot deg her i dag. Forhåpentligvis får vi flere kamper mot hverandre, sa Federer til sin rival og venn Nadal etter kampslutt.

Verdenstoer Federer sikret seg med det karrierens 94. tittel. Dermed er tennisstjernen likt med legenden Ivan Lendl i antall titler, ifølge Ritzau. Samtidig nærmer han seg Nadal (31) på verdensrankingen.

36 år gamle Federer fikk en god start i Shanghai. Han brøt Nadals serve på første forsøk, og i annet sett brøt sveitseren igjen, denne gang til 3-2. Spanjolen maktet aldri å komme tilbake, noe som gjorde at Federer til slutt kunne juble for seier i strake sett. Sveitseren brøt Nadal på 3-5 i annet sett, vant dermed settet 6-3 og kampen 2-0.

Federer har hatt en strålende sesong i 2017. Sveitseren har blant annet vunnet Australian Open og Wimbledon. Nadal har imidlertid også to Grand Slam-titler å vise til. Spanjolen vant både Roland Garros og US Open. Federer, som tidligere har slitt i kamper mot Nadal, har tydeligvis funnet fram til en suksessoppskrift mot spanjolen denne sesongen. I 2017 har han nemlig slått Nadal fire ganger.

– Du spilte en fantastisk kamp i dag, Roger. Gratulerer, sa Nadal etter finaletapet søndag.

