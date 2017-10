Historiske Kirkevold overrasket over egen rekord

sport

I forrige serierunde tangerte nordmannen superligarekorden, og søndag rykket han forbi og tok den for seg selv da Hobro spilte 2-2 borte mot Horsens.

Kirkevold har elleve mål på tolv kamper så langt denne sesongen.

Hovedpersonen selv sier han er «sinnssykt fornøyd» med prestasjonen, men at han ikke hadde sett for seg en slik rekord etter hvert som målene har rent inn.

– Man går alltid for å score mål, men det har vært overraskende også for meg, sier 26-åringen til NTB og legger til at fotballivet i Danmark gir ham muligheten til å være den 24/7-utøveren han må være for å bli best.

– Det er mye som henger sammen, men det er ikke tilfeldig. Jeg har lagt ned ekstremt mye ekstraarbeid. Samtidig er jeg blitt litt eldre og skjønt hva som må til. Det er fotball 24 timer i døgnet og ingen fridager.

Berget poeng

I søndagens seriekamp mot Horsens scoret Kirkevold 1-1-målet i det 32. minutt etter en fantastisk soloprestasjon.

Før det hadde lagkamerat Rasmus Petersen fått marsjordre allerede etter sju minutters spill. Horsens tok ledelsen ved Jonas Thorsen før Kirkevolds utligning.

Bubacarr Sanneh sendte vertene opp i 2-1 kort tid etter utligningen, men Björn Kopplin berget poeng for Kirkevold og co. helt på tampen.

Personlig triumf

Og akkurat den utligningen ga en ydmyk Kirkevold en bedre følelse enn da han skjønte han var historisk etter 1-1-scoringen.

– Følelsen på 2-2 i dag var ti ganger bedre enn følelsen jeg fikk da jeg scoret selv. Men det er selvfølgelig stort for meg personlig og noe jeg skal ta med meg videre.

Yaw Amankwah fikk 81 minutter for bortelaget.

Resultatet gjør at Hobro står med 19 poeng etter 12 runder. Horsens har ett poeng mer. Begge lag henger med i teten i Danmark.

