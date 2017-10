sport

Alt skjedde de siste 20 minuttene på Aker stadion. Begge lag brant store sjanser til å sikre tre poeng og forsprang i medaljekampen.

Helt til Ruben Gabrielsen dukket opp på hjørnesparket fra Fredrik Aursnes på overtid. Gabrielsen stanget ballen i mål og sikret en svært viktig Molde-seier.

– Det er sånn jeg gjør det tydeligvis. Det her var andre gangen nå og dette var en viktig seier, vi skal til Europa nå, sa matchvinneren til Eurosport etter kampen.

Femte seieren på overtid

Dette var den femte kampen Molde avgjorde på overtid denne sesongen. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær mener det vitner om sterk lagmoral.

– Vi hadde et veldig bra trykk mot slutten. At vi klarer å avgjøre på overtid igjen sier noe om moralen og innstillingen til laget, i tillegg til at vi er i fysisk god form, sa Solskjær etter kampen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen var svært skuffet.

– Det her er blytungt. Vi må få litt tid på oss nå. Jeg synes vi gjør en fantastisk kamp borte mot Molde, da er det bittert å miste det fem minutter på overtid, sa Nilsen.

Med 1-0 seieren har Molde fire poengs forsprang ned til Brann på fjerdeplass.

Første omgang uten målsjanser

Fra den første omgangen er det ikke mye å fortelle fra. Kommentatorene kalte de første 45 noen av de minst begivenhetsrike minuttene til nå i Eliteserien, og ingen av lagene kom til én eneste målsjanse.

Etter hvilen tok kampen seg heldigvis litt opp og vertene kom til noe som kunne minne om målsjanser. Både Fredrik Aursnes og Fredrik Brustad kom gjennom Brann-forsvaret, Aursnes avsluttet rett på keeper, mens Brustad ble blokkert før han fikk skutt.

Ikke før i det 69 minutt kom det som virkelig kunne kalles en stor mulighet. Vito Wormgoor fikk ballen i sekstenmeteren etter innkast og klemte til, ballen gikk i stanga og nederlenderen var bare noen centimeter fra å gi Brann ledelsen.

Molde var etter hvert like nære ved innbytterne Ibrahima Wadji, som erstattet en skadd Amang like før pause, og Ruben Gabrielsen. Leciejewskis stoppet greit Wadjis forsøk, mens Gabrielsen ikke klarte å stokke beina da han fikk sjansen etter hjørnespark.

Braaten fikk spille

Den siste innbytteren, stortalentet, Erling Braut Håland, hadde en enda større målsjanse etter 80 minutt. Aursnes slo corneren, og Håland fikk sjansen fra et par meters avstand, men skuddet gikk rett på keeper.

Man måtte altså til overtid, og hjørnesparket fra Fredrik Aursnes for at kampen skulle bli avgjort.

Daniel Braaten kom inn til sin første kamp siden juli, men klarte ikke å bidra til store sjanser for Brann.

Molde er nå på andreplass, to poeng foran Sarpsborg 08 på tredjeplass, før sarpingene møter Stabæk mandag. Brann er nummer fire, fire poeng bak.

