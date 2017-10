Riise om nok et LSK-gull: – Helt rått

sport

Det ble klart etter at Kolbotn ble slått 3-1. Det nedrykkstruede hjemmelaget så ut til å bli en festbrems, men med to scoringer snudde Emilie Haavi kampen.

– Vi var veldig motivert for å ta det (gullet) i dag. Det er deilig å ha det gjort. Kampen bølget fram og tilbake, men etter at vi fikk 2-1 slapp vi oss løs og ble kvitt alle hemninger. Prestasjonsmessig er det helt rått å bli seriemester to runder før slutt, sier suksesstrener Hege Riise til NTB.

Haavi sto bak målene som ga 1-1 og 2-1. Den avgjørende fulltrefferen kom ti minutter før slutt. 25-åringen ble servert av toppscorer Guro Reiten og dunket ballen i nettaket.

Helt på tampen trygget Ingrid Kvernvolden seieren da hun satte inn gjestenes tredje scoring for dagen. Hun hadde akkurat kommet innpå og fikk nettsus med sitt aller første spark på ballen.

Imponert

Karina Sævik ga nedrykkstruede Kolbotn ledelsen etter 33 minutter. LSK slo tilbake bare noen minutter etterpå da Haavi satte inn utligningen etter et vakkert angrepsspill. Reiten spilte fram en perfekt stikker, og alene med keeper var Haavi iskald.

Et uavgjortresultat ville i praksis gjort LSK-jentene til seriemestere, men i teorien ville Avaldsnes fortsatt hatt muligheten til å ta igjen laget fra Romerike. LSK har en klart bedre målforskjell enn serietoeren.

Før sesongstart var det flere som spådde at Avaldsnes ville ta over tronen. En rekke stjerner var borte da Riise kom inn og erstattet Monica Knudsen som hovedtrener i LSK.

– Jeg er mektig imponert over spillergruppa. Vi visste at de nye som kom inn ville være med på å vinne noe. Du kan si at vi gikk fra å ha et lag med stjerner til et lag med spillere som unner hverandre suksess, forklarer Riise.

– Vi hadde tro på gull, men vi var samtidig komfortable med at Avaldsnes før seriestart gikk ut og sa at de skulle ta gullet.

Tangering

Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn (1994-1997). De gulsvarte vant sitt første ligamesterskap i 2012. Med unntak av Stabæks triumf året etter har Lillestrøm-laget vært uslåelig i toppen av kvinnenes eliteserie.

LSK har vunnet 17 av 20 kamper. De tre resterende har endt med to uavgjort og ett tap. Det er to runder igjen av sesongen. Feiring av seriegullet blir lagt på vent.

– Vi skal spise et sted, men vi har en ny samling i morgen. Det blir vel en markering i forbindelse med hjemmekampen mot Stabæk (28/10). Vi har også Champions League å konsentrere oss om etter serieslutt, sier Riise.

Kolbotn har fortsatt en jobb å gjøre for å berge plassen. Laget står med ni poeng og ligger bare poenget foran Grand Bodø på kvalifiseringsplass. Medkila ligger på sisteplassen med sine fem poeng.

