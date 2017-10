Solberg-bedring, men ribbeinet verker

sport

Problemene startet med to bristede ribbein og et brukket kragebein som ble operert (stiftet inn metallplate) fem dager før nest siste VM-runde startet i Tyskland.

Det ene skadde ribbeinet brakk i løpet av VM-runden.

-Formen blir litt bedre hver dag nå. Skulderen fungerer overraskende fint, men ribbeina gjør vondt. Etter løpet i Tyskland for to uker siden, var det noen fryktelig vonde dager. Smertene var så store at jeg hadde vanskelig for å fungere noe særlig, sier Solberg til NTB via pressetalsmann Per-Espen Løchen.

Trygg

De siste dagene har Solberg fulgt sønnen Oliver (16) på rally i Latvia.

– Det er drøyt tre uker igjen til sesongavslutningen i Sør-Afrika, og jeg føler meg trygg på at det skal gå fint å kjøre det løpet.

Petter leder kampen om individuelt VM-sølv med ett poeng over fjorårsverdensmester Mattias Ekström. Solbergs teamkompis Johan Kristoffersson har vært overlegen denne sesongen og avgjorde gullkampen i tredje siste VM-runde.

Solberg og Kristoffersson har også avgjort VM-gullkampen i teammesterskapet sammen.

(©NTB)