Lagerbäcks Norge møter Makedonia og Slovakia

Den første kampen spilles mot Makedonia i Skopje lørdag 11. november. Tre dager senere er det kamp mot Slovakia i Trnava.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har to treningskamper på plass i november. Makedonia og Slovakia er fine motstandere både reisemessig og sportslig. Slovakia har hatt gode resultater de siste årene, og Makedonia har den siste tiden vist at de har utviklet seg bra. Hver samling og kamp vi har hjelper oss til å fortsette utviklingen, så dette er viktig for oss, sier landslagssjef Lars Lagerbäck i en pressemelding.

Norge har klatret til 58.-plass på den siste FIFA-rankingen etter de to siste VM-kvalifiseringskampene. I de to kampene ble seier 8-0 borte over San Marino og 1-0 hjemme over Nord-Irland.

Slovakia er nummer 24 på den samme rankingen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). Det endte som nummer to bak England i sin kvalifiseringsgruppe, men med 18 poeng ble de svakeste toer, og dermed ble det ikke noe omspillskamp og mulig plass i EM-sluttspillet.

Makedonia er plassert som nummer 85 på FIFA-rankingen.

