Leicester-manageren fikk sparken

Det meldte BBC og flere andre britiske medier tirsdag ettermiddag, og noen timer senere kom også bekreftelsen fra klubben.

– Hans dedikasjon til klubben og arbeidet han har lagt ned har vært formidabelt, og han har gjort et betydelig bidrag til klubbens mest suksessrike periode, sier klubbeier Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

– Samtidig har det som så lovende ut i starten av Craigs periode ikke vært like stabilt tydelig i måneden som nå har fulgt, og styret føler dessverre at en forandring er nødvendig for at klubben skal bevege seg framover, tilføyer han.

Treårskontrakt

Shakespeare signerte i sommer en treårskontrakt med Leicester etter å ha ledet klubben ut av nedrykksstriden på tampen av forrige sesong. 53-åringen erstattet italienske Claudio Ranieri, som fikk sparken i februar etter svake resultater.

Leicester har i øyeblikket kun to lag bak seg på tabellen i Premier League. Laget har ikke vunnet på sine seks siste kamper. Mandag ble det 1-1 hjemme mot West Bromwich etter at Riyad Mahrez berget ett poeng i sluttminuttene.

Sist Leicester gikk seks kamper uten å vinne ble Ranieri sparket. Den avgjørelsen ble tatt kun ni måneder etter at den italienske trenerringreven førte klubben til en sjokkerende Premier League-tittel.

Slakter klubbledelsen

Tidligere Leicester-spiller og fotballekspert Gary Lineker var raskt ute med å kommentere beslutningen om å avskjedige Shakespeare.

– Det var hele tiden et mirakel, men det synes enda mer bemerkelsesverdig at Leicester vant ligaen tatt i betraktning udugeligheten til de som styrer klubben, skrev han på sin Twitter-konto.

Shakespeare hadde ingen tidligere erfaring som manager da han fikk jobben i Leicester.

Dyre kjøp

I sommer ble manageren gitt 60 millioner pund, tilsvarende drøyt en halv milliard norske kroner, for å forsterke spillerstallen. De brukte han på Kelechi Iheanacho, Harry Maguire og Vicente Iborra.

Så langt har ikke den trioen gitt klubben det løftet man hadde håpet på. Den foreløpige eneste ligaseieren denne sesongen kom mot nyopprykkede Brighton i august.

Shakespeare er den andre manageren som får sparken i årets Premier League. Nylig ble Frank de Boer avskjediget i Crystal Palace. Roy Hodgson har erstattet nederlenderen i London-klubben.

(©NTB)