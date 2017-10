Ronaldo-straffe berget Real-poeng

sport

Harry Kane tvang fram et selvmål av Raphaël Varane som ga London-laget ledelsen i første omgang, og gjestene virket som det beste laget inntil Serge Aurier noe klønete felte Toni Kroos og ga Ronaldo sjansen fra 11-meteren.

Ronaldo scoret sitt femte mål på fire kamper mot Tottenham, og det 10. på 13 kamper mot engelske klubber.

– Jeg synes laget gjorde en god prestasjon, og vi er godt fornøyde med uavgjort. Dette viser hvor langt vi som lag har kommet på tre-fire år. Vi reiser hjem tilfredse, sa Tottenhams Harry Kane til Viasat etter kampen.

Keeperne Keylor Navas og Hugo Lloris var begge strålende.

– Dette var en kamp for keeperne. Det er vanskelig å score mål, og vi gjorde alt vi kunne, men klarte ikke flere i dag. Vi ønsket å holde nullen også, men noen ganger klarer du det bare ikke. Jeg er sikker på at vi lykkes bedre i framtiden, sa Real-keeper Navas.

Skrøt av keeperne

I annen omgang startet Real Madrid sterkt, og Lloris måtte vise klasse for å nekte Karim Benzema scoring, men senere kom Tottenham til store overgangssjanser som kunne gitt dem tre poeng.

Keylor Navas i Real Madrid-målet gjorde en strålende prestasjon da han i det 71. minutt fikk fingertuppene på Kanes skudd da spissen plutselig var alene foran mål.

– Noen ganger gjør keeperen en kjemperedning, og det skjedde i den situasjonen. Han fikk fingrene på den og slo den utenfor stolpen. Også Lloris var god, så alt i alt var uavgjort et rettferdig resultat, sa Kane om kjempesjansen.

Et par minutter senere var det Christian Eriksen som var alene gjennom, men hans skudd gikk i nettveggen.

Real Madrid vant klart i sine to første mesterligakamper denne sesongen, men de to siste sesongenes vinnerlag skulle få det tøffere mot Tottenham.

Store sjanser

Slik så det ikke ut i åpningsminuttene, da Ronaldo nikket i stolpen etter fem minutter og Benzema satte returen utenfor åpent mål.

Gjestene samlet seg og kom til sin første store sjanse da Kane tvang Navas til en glimrende redning med sin nikk på Eriksens hjørnespark. Da var det spilt snaut 20 minutter.

I det 28. minutt tok Tottenham ledelsen. Aurier kom fram på høyresiden. Kane prøvde å hælsparke hans innlegg, men det var Varane som i forsøket på å stoppe Kane styrte ballen i eget mål.

Tottenham-spillerne slapp ned skuldrene, spilte med betydelig selvtillit og så ut til å ha god kontroll inntil straffesparket slapp Real Madrid inn i kampen. Ronaldo ordnet ett poeng som betyr status quo i gruppe H.

APOEL-poeng

Real Madrid og Tottenham har begge sju poeng og er seks poeng foran APOEL Nikosia og Borussia Dortmund.

De to sistnevnte spilte også 1–1 i en kamp der Ghayas Zahid spilte 90 minutter for hjemmelaget. Innbytter Mickaël Poté ga hjemmelaget ledelsen, men greske Sokratis Papastathopoulos utlignet for det tyske bortelaget.

