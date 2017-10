Skademareritt bekymrer Chelsea-sjefen 

sport

Contes mannskap har tapt sine to siste Premier League-kamper mot Manchester City og Crystal Palace. Samtidig er skadelisten blitt stadig lengre. Det skaper stor bekymring foran onsdagens mesterligamøte med Roma.

Den franske midtbanespilleren N'Golo Kante er satt på sidelinjen i mange uker med en lårstrekk, og en brysom leggskade medfører at den potensielle erstatteren Danny Drinkwater så langt ikke har vært på banen for Chelsea etter sommerovergangen fra Leicester.

Den spanske måltyven Álvaro Morata måtte også stå over sist helgs ligakamp mot Crystal Palace på grunn av en lårskade, og nigerianske Victor Moses forlot banen i samme kamp med en smell.

Kontrast

Situasjonen står i skarp kontrast til forrige sesong. Da kunne manager Conte sende de samme elleve spillerne på banen i brorparten av kampene på vei mot ligagullet.

Da deltok imidlertid ikke Chelsea i mesterligaen. Dermed var belastningen på spillerne mindre enn den er nå. Britiske medier har spekulert i at manager Conte driver spillerne sine for hardt på trening, men hovedpersonen peker på kampbelastningen.

– Problemet er at vi alltid spiller med de samme spillerne. Og vi har også spillere i laget som ikke er vant til å spille tre kamper på en uke. For Kante er det første gang, og det samme er det for Moses, sier italieneren.

Forsvar

– For Morata er det første gang han spiller fast for et lag. Det samme gjelder Alonso. Når du har tette kamper, må du rotere spillerne. Når det ikke er mulig, må jeg ta sjanser, tilføyer Conte.

Chelsea-sjefen forsvarer egne valg.

– Mot Manchester City ble for eksempel Morata skadd etter 20 minutter. Men hadde jeg ikke valgt ham i startoppstillingen, ville dere sagt at jeg var gal. Noen ganger må likevel spillerne hvile, sier han.

Chelsea topper mesterligaens gruppe C etter to seirer i innledningen.

