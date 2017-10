Tennis: Sjarapova ned på jorda i Moskva

sport

Den russiske tennisyndlingen måtte dermed tåle en real nesestyver etter turneringsseieren i kinesiske Tianjin søndag. Tirsdag tapte Sjarapova 6-7 (3-7), 4-6 for slovakiske Magdalena Rybarikova.

30-åringen, som har fem Grand Slam-titler på sin meget innholdsrike merittliste, fikk wildcard av arrangøren i Moskva slik at hun kunne delta i turneringen på hjemmebane. Det endte i en stor skuffelse for hjemmepublikummet.

Rybarikova, som er seedet som nummer åtte i årets Kreml Cup, kunne på sin side juble for en sterk seier foran en forventningsfull og fullsatt arena i den russiske hovedstaden.

Sjarapova, som måtte omstille seg raskt etter den lange flyturen fra Kina, gjorde 46 tekniske feil i tirsdagens førsterundekamp. Det ble for mye.

– Dette var en vrien kamp for meg, fordi det føltes som å spille Fed Cup. Maria er i tillegg en superstjerne her, og hun er en stor mester, sa Rybarikova etter at triumfen var et faktum.

Den slovakiske 29-åringen tapte finalen i WTA-turneringen i østerrikske Linz i forrige uke. Hun kom i likhet med Sjarapova til Moskva etter et hektisk program den siste tiden.

(©NTB)