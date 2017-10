Woods 100 prosent ifølge legene

sport

Woods vant sin hittil siste seier på PGA-touren i 2013. Nå viser legene tommelen opp for ham og helsa.

– Han har fått en hyggelig legeerklæring og får lov til å fortsette. Han kan gjøre så mye som han har behov for å gjøre, bekrefter hans agent Mark Steinberg til ESPN.

– Tiger kommer til å ta dette veldig, veldig sakte. Dette er bra, men han ønsker å gjør det på riktig måte, fortsetter Steinberg.

Den 41 år gamle golfstjernen med 14 majortitler var lenge verdens beste golfspiller, men karrieren har blitt spolert av en rekke skandaler og skader.

Woods har ikke spilt siden han trakk seg fra en turnering i Dubai i februar. Han gikk åpningsrunden på 77 slag og ble tvunget til å gi seg med store ryggsmerter. Han ble ryggoperert for fjerde gang i april, og 24. mai opplyste han at han hadde fått ordnet på en nerve som hadde ligget i klem.

For en måned siden skrev Woods på bloggen sin at han trener seks dager i uken og varierer mellom løping på tredemølle, sykling, svømming og vektløfting annenhver dag. Han fortalte videre at han slo golfslag opp til 60 meter, for det var så langt som legene tillot.

(©NTB)