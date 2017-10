Atlético i trøbbel etter å ha avgitt poeng mot Qarabag

sport

For Atlético ser situasjonen i gruppe C ikke spesielt lys ut etter den målløse kampen. Det spanske storlaget har kun tatt to poeng på tre kamper i europacupen.

Chelsea topper gruppen med sju poeng, mens Roma har fem. Dermed skiller det tre poeng fra Atlético til avansement halvveis i gruppespillet.

Skuffet

Atlético var klar favoritt i bortekampen i Aserbajdsjan, men var ikke overlegen i banespillet. Mål ble det heller ikke for gjestene, selv om de spilte med én mann i overtall det siste kvarteret. Dino Ndlovu ble nemlig utvist for sitt andre gule kort.

– I første omgang hadde vi sjanser. I andre prøvde vi, men vi klarte bare ikke å score. Dette er et tøft sted å komme til, og vi klarte ikke å finne åpninger, sa Atlético-kaptein Gabi til UEFAs reporter, før han innrømmet:

– Vi må vinne de tre kampene vi har igjen.

Tarik Elyounoussi ble byttet inn for Míchel seks minutter før slutt. Han fikk en brukbar scoringssjanse i det 90. minuttet, men traff ikke mål.

Nordmannen har måttet nøye seg med innhopp i alle Qarabags mesterligakamper. De to forrige har for øvrig endt med 0-6-tap mot Chelsea og 1-2-tap mot Roma. Poenget mot Atlético var Qarabags første i mesterligaen noensinne.

Målfest i London

I den andre kampen i gruppe C, Chelsea – Roma, ble det betydelig mer nettsus. Etter at hjemmelaget ledet 2-0, og Roma vendte til 3-2, endte det hele 3-3 på Stamford Bridge.

Eden Hazard og Edin Dzeko ble sentrale med to scoringer for hvert sitt lag. Men det var David Luiz som åpnet målfesten med en suser etter ti minutter.

Hazard økte til 2-0 før Aleksandar Kolarov fikk redusert før pause. Omtrent halvveis i annen omgang scoret Dzeko to raske, men Hazard slo til og utlignet med hodet – uvanlig for ham – kvarteret før slutt.

- Dette var en god kamp og et godt resultat for negge lag. Vi skulle ha vunnet. Det bør du alltid når du leder på hjemmebane i en slik viktig kamp, sa Chelseas tomålsmann Eden Hazard.

- De scoret tre mål på sine tre sjanser, og det viser hvilket godt lag de er. Vi hadde i hvert fall den rette mentaliteten, og jeg er glad for at vi fikk med oss et slikt viktig poeng. Nå skal vi konsentrere oss om serie A før det igjen blir mesterliga, sa Romas tomålsscorer Edin Dzeko til uefa.com.

