Danmarks EM-helter uteblir fra VM-kvalifiseringskamp

Årsaken er konflikten mellom Danmarks fotballforbund (DBU) og spillerne. De har forgjeves prøvd å komme til enighet om en ny avtale, og spillerne uteble fra trening både mandag, tirsdag og onsdag.

Spillerne på Danmarks kvinnelandslag i fotball ble folkehelter på sin vei mot EM-sølv i sommer, men siden har konflikten med DBU helt overskygget prestasjonene på banen.

DBU meldte tirsdag at man onsdag ville meddele Sveriges fotballforbund (SFF) at spillerne ikke ønsker å spille den viktige VM-kvalifiseringskampen i Göteborg fredag. Litt før 12 onsdag meldte SFF at beskjeden er mottatt.

Prinsipp

I september sørget en midlertidig avtale i siste øyeblikk for at Danmarks VM-kvalifiseringskamp mot Ungarn kunne spilles. Den endte med 6-1-seier, men DBU har sagt at man ikke vil nøye seg med en ny midlertidig løsning denne gang.

Konflikten handler delvis om penger, men også om prinsipper. Spillerne krever at DBU skal påta seg arbeidsgiveransvar under samlinger, noe forbundet motsetter seg.

Tirsdag kveld rykket spillernes representant Janni Arnth ut og kritiserte DBUs holdning.

Kritikk

– Det er jo dypt ulogisk at de heller vil bruke tiden på å avlyse kampen enn på å forhandle. Vi er klare til å komme og spille, så la oss forhandle på plass en avtale så vi kan gjøre det, sa hun.

Spillerne har boikottet de oppsatte treningene i Helsingør siden mandag, men de har i stedet trent for seg selv i Dragør.

– Det er feil når de sier at vi ikke vil spille. Selvfølgelig ønsker vi å spille, men det krever en avtale, og den må vi få i orden nå, sa Arnth.

Slik blir det ikke, og dermed henger Danmarks håp om VM-sluttspill i 2019 i en tynn tråd.

