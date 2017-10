Ny seier til serieleder Storhamar

sport

Elise Skinnehaugen ble Storhamars toppscorer med åtte mål. Betina Riegelhuth bidro med fem scoringer, mens det kun ble to mål for strekspilleren Heidi Løke (34) denne gangen. Hun håper å komme i VM-form snarest mulig.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson var på plass på kampen, men lot seg ikke imponere av tobarnsmammaen denne gangen.

– Akkurat nå er hun ikke der. Det er for tidlig for henne, men uttaket er ikke i morgen, og hun må bare jobbe på, sa islendingen til Hamar Arbeiderblad.

Det ble favorittseirer i de øvrige kampene onsdag kveld. Sola vant 25-22 over Byåsen, Vipers Kristiansand vant hele 32-18 over Oppsal, Larvik slo Stabæk 33-26 og Glassverket tapte 24-28 hjemme for Gjerpen.

