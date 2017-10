Sterk borteseier for tålmodig United

sport

Belgieren Svilar, som ble hentet fra Anderlecht i sommer, ble tidenes yngste spiller i mesterligaen da han entret gresset mot selveste United i en alder av 18 år og 52 dager.

Han skulle vise seg å spille en sentral rolle i kampen – på godt og vondt.

Tenåringen med den uortodokse stilen hadde imponert med publikumsvennlig spill og holdt nullen i 64 minutter. Så ble han hardt straffet for sin offensive stil. Marcus Rashford tok frispark fra venstresiden og slo en høy ball mot mål. Svilar rygget og tok ballen, men fikk den med seg inn i mål.

Først var det ikke lett å se om ballen hadde vært inne, men måldommeren besluttet at United hadde scoret.

Rashford-smell

Det skjedde etter nok en god defensiv kamp av José Mourinhos menn. Laget var tålmodig, slapp til få sjanser og fikk til slutt lønn for strevet.

Et lite skår i gleden var det at Rashford måtte ut med skade kvarteret før slutt. En frisk Anthony Martial kom inn og prøvde tidlig å overliste Svilar med et frekt skudd, men denne gangen var den unge belgieren med på notene.

Benfica hadde også sine muligheter i kampen, men klarte aldri å spille ut gjestene. Hjemmelaget avsluttet onsdagens kamp med ti mann etter at kaptein Luisão fikk sitt andre gule kort på overtid.

Etter tre kamper står portugiserne fortsatt uten poeng i mesterligaen, mens Manchester United har tre strake seirer.

Ny Basel-seier

På annenplass i gruppe A ligger Mohamed Elyounoussi og Basel, som sikret en sterk borteseier over CSKA Moskva onsdag.

Taulant Xhaka sendte gjestene i føringen etter å ha driblet seg gjennom CSKA-forsvaret etter snaue halvtimen.

Like før slutt var Xhaka servitør da Dimitri Obertlin punkterte kampen med sitt 2-0-mål. Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Basel.

CSKA, som overrasket med 2-1-seier over Benfica på bortegress i første runde, står dermed stadig med tre poeng i mesterligaen.

