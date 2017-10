Uavgjort da Zuccarellos Rangers møtte Penguins

sport

Penguins viste fra start at de ikke hadde planer om å by på en lett match. Phil Kessel lurte pucken forbi Rangers’ svenske målvakt Henrik Lundquist kun etter 43 sekunder. Knappe 12 minutter senere økte bortelagets Carl Hagelin ledelsen til 2–0 i Madison Square Garden i New York.

Men Rangers svarte og sørget for tre mål på rappen. David Desharnais satte inn lagets første mål etter seks minutter, etterfulgt av Pavel Buchnevich med assist fra Zuccarello et halvannet minutt senere. Like etter, på minuttet, sørget J.T Miller for at Rangers tok over ledelsen med stillingen 3–2. Ti minutter senere utlignet Penguins’ Patric Hornqvist.

Spenningen fortsatte i tredje og siste periode. Hjemmelagets Michael Grabner tok ledelsen etter åtte minutter, men kun ett minutt før slutt utlignet Penguins' Sidney Crosby til stillingen 4–4.

Det var knyttet mye spenning til kveldens kamp. Rangers har så langt i sesongen tapt fem av seks kamper, og om Penguins stakk av med seieren i kveldens kamp, hadde det ført til New York-lagets dårligste sesongstart på 57 år.

(©NTB)