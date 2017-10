Donovan vil bli fotballpresident

sport

Det meldte Sports Illustrated og ESPN onsdag.

35-årige Donovan scoret 57 landslagsmål for USA og troner dermed på topp av listen sammen med Clint Dempsey. Han spilte det meste av karrieren for Los Angeles Galaxy, men var også innom klubber i Tyskland og England. Han la opp tidligere i år.

Mange har krevet Sunil Gulatis avgang som fotballpresident etter at USA mislyktes i VM-kvalifiseringen og for første gang siden 1986 må bli hjemme fra sluttspillet. Gulati har nektet å trekke seg, men har ennå ikke sagt om han vil stille til valg igjen i februar.

Gulati har hatt vervet i 12 år og er hittil blitt gjenvalgt uten motkandidat. Denne gang har advokaten Steve Gans og forretningsmannen Paul Lapointe allerede lansert sitt kandidatur.

Donovan var kritisk etter VM-fiaskoen. Overfor New York Times kalte han det en «mørk dag» for fotball i USA og sa at man må gjøre en bedre jobb med å lokke de store idrettstalentene til sporten.

– Vi går glipp av mange av de beste talentene, og slik burde det ikke være. Dette må fikses, sa han.

12. desember er fristen for offisielt å melde sitt kandidatur i presidentvalget, som avholdes 10. februar i Orlando.

(©NTB)