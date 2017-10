Grove feil felte Rosenborg i 1-3-tap

sport

Rosenborg rakk knapt å være nær ballen før Zenit ga trønderne en skikkelig kalddusj fra start. Etter sjokkstarten kom Rosenborg seg og styrte til tider kampen i første omgang.

To store feil fra Nicklas Bendtner og André Hansen i andre omgang gjorde likevel kampen til et klart tap.

Stolte over første omgang

– Jeg burde tatt det andre målet. Det blir jo stygt når vi slipper inn to mål på slutten der, men jeg er stolt og ydmyk over det spillet vi viser i første omgang. Vi hadde som mål å tørre spille fotball, og det synes jeg vi gjør i første omgang, sa Hansen til Eurosport etter kampen.

Innbytter Pål André Helland kom alene gjennom og scoret et trøstemål mot slutten. Han mener kampen var langt bedre enn bortemøtet mot Real Sociedad.

– Det var et steg i riktig retning om du sammenligner med den kampen. Vi kommer til gode muligheter i første omgang og viser godt spill. I andre omgang gir vi de to mål. Det er kjedelig, sa Helland til samme kanal.

Zenit skrudde tempoet opp et par hakk i andre omgang, etter at Rosenborg var best i første halvdel. Det merket RBK-spillerne godt.

– De var gode til å jakte bakrom i andre omgang, og vi merker at de skrudde opp et par hakk. Men det bør være en mulighet for å ta poeng mot dem på hjemmebane, sa Hansen.

RBK hadde ballen mest

Etter bare 59 sekunder fant Criscito argentinske Emiliano Rigoni i feltet, Birger Meling glapp markeringen og Rigoni kunne enkelt heade inn ledermålet.

En blytung start for Kåre Ingebrigtsens menn, som i møte med gruppelederne stilte i en uvant 5-3-2-formasjon.

Men det ble aldri overkjøring fra de sterke russerne, Rosenborg var defensivt sterke og gode i duellspillet.

Samtidig kom både Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro til gode avslutninger på mål, og en utligning i første omgang hadde vært fortjent for Rosenborg som også hadde ballen mest.

Etter pause gikk det like fort fra start med Zenit som det gjorde i første omgang. Vertene kom til flere store sjanser og var langt nærmere dobling av ledelsen enn Rosenborg var utligning.

Bendtner med målgivende feil vei

Avgjørelsen skulle kom etter to store feil fra et Rosenborg-lag som kom mer og mer bakpå.

Først opphevet Vegar Eggen Hedenstad offsidefella da Paredes slo en strålende bakromspasning mot Rigoni. Argentineren lurte stopper Rasmussen og kom alene gjennom og prøvde seg på lobb mot Hansen.

RBK-keeperen klarte ikke å holde ballen og fomlet ballen i mål.

Seks minutt senere serverte Nicklas Bendtner spikeren i kista på et sølvfat.

Danskens støttepasning mot keeper ble snappet opp av kampens store spiller, Emiliano Rigoni, som enkelt kunne sette ballen til høyre for Hansen og hattricket var et faktum.

Trøstemål fra Helland

Innbytter Pål André Helland kom alene gjennom og sørget for et trøstemål like før slutt, dermed endte kampen 3–1.

Dermed har Zenit sikret seg en solid ledelse i gruppespillet med ni poeng på tre kamper. Rosenborg får en svært tøff jobb ved å komme seg videre til sluttspillet med tre poeng etter halvspilt gruppe.

I den andre kampen i gruppe L knuste Real Sociedad Vardar Skopje med 6–0.

(©NTB)