Høyst trolig Northug-nei til NM

NM del en starter i vinter under en uke etter at Tour de Ski-avslutningen. De fire konkurransene går i perioden 11.–14. januar på Gåsbu.

Bakgrunnen for tidspunktet er OL i Sør-Korea. Der går første renn 9. februar.

Flere andre norske stjerneløpere dropper hele eller deler NMs første del. Martin Johnsrud Sundby har allerede meldt at han trenger ti dager på å ta seg inn etter TdS.

– Vi har ikke konkludert helt, men det ligger i kortene at han står over NM-deltakelse. Det kommer fire dager etter Tour de Ski. Det må man bare være ærlig på. Det spøker for deltakelsen i NM, sier Northugs trener Kveen til NTB.

– Det har jo tradisjonelt sett også vært en hvilehelg de årene Petter har gått Tour de Ski.

Veien mot OL går ifølge Kveen «etter vanlig lest» med mye høydetrening. Konkurransene i OL går i lavlandet, men svært mange langrennsløpere trener likevel mye i høyden i forkant.

Northug må etter sin svært svake forrige sesong, vise at han er god nok for OL. Men de fleste ekspertene tviler ikke på at han er med i den norske troppen.

I Sør-Korea skal han revansjere de svake resultatene fra Sotsji-lekene i 2014.

Northug er nå godt over midtveis i et over fire uker langt høydeopphold i Italia.

