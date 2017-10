Stavanger Oilers kvittet seg med nordamerikansk duo

sport

De to løperne har ikke fungert like bra som forventet, skriver Oilers selv på sitt nettsted. Ifølge klubben åpner oppsigelsene av amerikaneren Romano og canadieren Reed for at nye krefter kan hentes inn.

– Vi skal selvsagt erstatte Tony og Harrison, men har ikke noe klart i øyeblikket, sier sportslig leder Pål Higson.

Stavanger-laget er regjerende serie- og sluttspillmester, men har slitt tungt i høst. Det er bare blitt tre seirer på elleve eliteseriekamper. De fire siste kampene har endt med nederlag mot henholdsvis Lillehammer, Manglerud, Frisk Asker og Vålerenga.

Reed blir stående med beskjedne seks målpoeng på 17 kamper for Oilers. Romano har produsert noe mer med sine elleve poeng.

– Slik det har utviklet seg, mener vi det er riktig at Tony og Harrison finner seg nye utfordringer nå. Vi takker dem for perioden hos oss og ønsker dem lykke til i karrieren videre, sier Higson.

Klubben ser seg om etter spillere på det internasjonale markedet, men må også stole på de unge spillerne de har i stallen.

– Flere av våre unggutter har gjort en solid jobb på laget i det siste. De vil fortsatt få istid og muligheten til å utvikle seg videre i ligaen, sier Higson.

Neste kamp for Oilers spilles borte mot Stjernen på lørdag.

