Sverige – Danmark avlyst: – Alle taper

– Det gjelder også publikum og våre spillere som hadde gledet seg til å vise seg fram for et stort publikum, sa Peter Gerhardsson.

Mest taper danskene, som helt sikkert blir dømt til taper av kampen. EM-sølvvinnerne er dermed i kjempetrøbbel i kampen om plass i VM-sluttspillet i Frankrike i 2019.

Om Danmark ikke stiller opp i tirsdagens bortekamp mot Kroatia, blir konsekvensene dessuten enda større.

Danmarks fotballforbund (DBU) informerte onsdag Sveriges fotballforbund (SvFF) om at det ikke ville bli kamp fordi spillerne ikke har møtt til samling eller treninger.

Bakgrunnen er manglende enighet i forhandlingene om ny landslagsavtale for kvinnelandslaget. Det står både om penger og prinsipper, i form av spillernes krav om at DBU skal påta seg arbeidsgiveransvar under landslagssamlinger.

Krisemøte

Ifølge DR satt de danske spillerne sent onsdag kveld i krisemøte på sitt hotell i Dragør, der de har trent på egen hånd samtidig med at de har boikottet de oppsatte treningene i forbundets regi.

Spillerforeningens forhandlere, Jeppe Curth og Mads Øland, skal også ha vært til stede på møtet, og det ble spekulert i at det likevel kunne bli en løsning som innebar at kampen likevel ville bli spilt.

Torsdag formiddag markerte UEFA imidlertid kampen som «cancelled» på sitt offisielle nettsted.

– Vi har hatt dialog med UEFA både onsdag og torsdag, og vi har fått skriftlig bekreftelse fra DBU om at de ikke møter til kampen. Dermed anser også UEFA kampen som avlyst, sa kommunikasjonssjef Andreas Jansson i SvFF til dansk TV 2.

Sanksjoner

Sveriges spillere vil likevel møte på stadion i Göteborg fredag, for å hilse på frammøtte tilhengere og skrive autografer.

SvFF må selvsagt refundere billettprisen til de om lag 8000 som hadde kjøpt billett til kampen. Regningen kan bli sendt videre til DBU.

Danmark dømmes ganske sikkert til tap med 0-3, noe som kraftig vil redusere lagets mulighet til å kvalifisere seg til VM i Frankrike.

Danskene risikerer også ytterligere sanksjoner og kan i verste fall bli ekskludert fra hele kvalifiseringen og kanskje også neste EM-kvalifisering. I så fall kan DBU ifølge Berlingske Tidende miste UEFA-tilskudd på nesten 80 millioner kroner de neste årene.

